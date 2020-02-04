Крылов: шесть клубов не готовы к жесткому потолку зарплат в КХЛ

ОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Шесть клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на данный момент не готовы к жесткому потолку зарплат в лиге. Об этом журналистам рассказал член совета директоров КХЛ, председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

КХЛ установила жесткий потолок зарплат с сезона-2020/21, он будет составлять 900 млн рублей без возможности превышения. В сезоне-2018/19 потолок составил 850 млн рублей, штраф за его нарушение - 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 потолок составляет 800 млн рублей, штраф - 30%.

"Если говорить по зарплатам, то к потолку не готовы шесть клубов. Что касается нас, то мы готовимся, состав формируем из расчета этого потолка, - сказал Крылов. - Я за такой потолок, поскольку это единственный шанс сохранить интерес к лиге".

Крылов не опасается, что с уходом нынешнего президента КХЛ Дмитрия Чернышенко введение жесткого потолка могут отменить. "Все понимают, что потолок - наше спасение, иначе мы потеряем зрелищность", - подчеркнул он.

21 января президент КХЛ Дмитрий Чернышенко был назначен вице-премьером РФ. Пресс-служба КХЛ сообщила, что совет директоров проведет внеочередное заседание для рассмотрения вопроса избрания и досрочного прекращения полномочий президента лиги.

При подсчете жесткого потолка зарплат учитываются доходы игроков, находящихся на дату расчета в заявке основной команды клуба и заявленных в числе командированных в команду клуба Высшей хоккейной лиги или команду клуба, не входящую в систему соревнований. В случае несоблюдения потолка зарплат до старта сезона КХЛ не допустит заявку основной команды до устранения превышения. Во время чемпионата КХЛ может не разрешить дозаявку новых игроков.