Самонов, Черепанов и Яшкин признаны лучшими игроками 20-й недели КХЛ

ТАСС, 4 февраля. Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин признан лучшим нападающим 20-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В четырех матчах чешский игрок набрал 8 очков (5 шайб + 3 передачи). Он возглавил список снайперов чемпионата, достигнув отметки в 27 голов и тем самым установив клубный рекорд по числу заброшенных шайб в одном чемпионате.

Никита Черепанов из ярославского "Локомотива" признан лучшим защитником, команда одержала три победы в трех матчах, в которых он набрал 3 очка (2+1). Общий показатель полезности игрока составил "+6".

Лучшим голкипером стал Александр Самонов из петербургского СКА, в активе которого две сухие победы в двух матчах недели.

Лучшим новичком признан вратарь екатеринбургского "Автомобилиста" Владимир Галкин, который также одержал две победы, отразив 92,3% бросков.