Крылов: приход Фазеля в руководство КХЛ может помочь лиге выйти на европейский рынок

ОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Нынешний президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель может поспособствовать развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), если станет ее руководителем. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров КХЛ, председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

21 января президент лиги Дмитрий Чернышенко был назначен на пост вице-премьера. Совет директоров проведет внеочередное заседание для рассмотрения вопроса досрочного прекращения полномочий президента лиги. По информации издания "Бизнес Online", новым президентом КХЛ может стать Фазель, который в сентябре покинет пост главы IIHF.

"Я надеюсь, что совет директоров примет взвешенное решение. Если мы хотим развиваться, выйти на европейский рынок, то понятно, что в этом смысле Фазель - большое подспорье", - сказал Крылов.