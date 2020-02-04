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Евро-2020

На матчи ЧЕ-2020 в Петербурге пригласят 1 тыс. детей, оказавшихся в сложной ситуации

Согласно программе УЕФА каждый город-участник турнира распространяет определенное количество билетов среди детей из малообеспеченных семей и детей с инвалидностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу пригласит на каждый из четырех матчей, которые пройдут в Санкт-Петербурге, по 250 детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации - из малообеспеченных семей или с инвалидностью. Об этом сообщил журналистам генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

"Мы принимаем участие в программе УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций] "10 тысяч улыбок". Согласно этой программе, каждый город распространяет определенное количество билетов среди детей из малообеспеченных семей и детей с инвалидностью. На каждый матч в Санкт-Петербурге у нас будет по 250 билетов, всего мы распространим 1 тыс. билетов. Мы уже договорились с регионами, как их будем распространять", - сказал Сорокин.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа чемпионата Европы - 2020, а также один из четвертьфиналов. Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
Евро-2020
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