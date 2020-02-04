Китайские скалолазы в Пекине дважды в день проходят обследование в связи с коронавирусом

ТАСС, 4 февраля. Базирующаяся в Пекине сборная Китая по скалолазанию обследуется на сборах врачами дважды в день в связи со вспышкой коронавируса на территории страны. Об этом сообщил главный тренер сборной Китая россиянин Евгений Вайцеховский, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации скалолазания России.

"Изначально эти меры ввели на 10 дней, но потом продлили. Ситуацию держат на контроле - два раза в день проверяют температуру, введен масочный режим. Если у кого-то обнаруживается простуда, то отправляют в больницу на проверку, а там уже можно и серьезное что-то подцепить. Принимаем меры предосторожности - в комнатах часто моем полы, воздух обрабатываем, чтобы меньше патогенной микрофлоры летало, создаем благоприятные условия для сохранения иммунитета", - подчеркнул Вайцеховский.

"Сами маски [от международной федерации] пока что не получали, по крайней мере, наша команда. Впрочем, проблем с ними у нас нет, масок хватает. Ребята национальной сборной готовятся на тренировочной базе в Пекине, в город выходят лишь два человека за продуктами", - добавил он.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.