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КХЛ

Тренер ХК "Авангард": травмированные Емелин и Бондарев вернутся на лед в ближайшее время

Боб Хартли добавил, что восстановление защитника Максима Чудинова идет по плану

ОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Травмированные защитники хоккейного клуба "Авангард" Алексей Емелин и Алексей Бондарев присоединятся к команде в ближайшее время, рассказал во вторник журналистам главный тренер клуба Боб Хартли. Восстановление защитника Максима Чудинова продлится еще несколько недель, он сыграет в плей-офф.

"Емелин и Бондарев вернутся уже в самое ближайшее время. Бондарев был на выезде с командой, Емелин индивидуально катался в Балашихе. И когда команда выйдет с выходных, они присоединятся к нам", - сказал Хартли.

Он добавил, что восстановление Чудинова идет по плану. "Должно пройти еще несколько недель до того, как он выйдет на лед, но все идет хорошо. Он должен выйти в плей-офф, но когда конкретно, сказать не могу", - отметил главный тренер.

По его словам, степень тяжести травмы Артема Манукяна, который получил повреждение в понедельник в матче с магнитогорским "Металлургом, еще неизвестна. "Он в ближайшее время пройдет обследование. Я, конечно, не доктор, но по моим ощущениям, ждать хороших новостей не приходится", - подытожил он.

"Авангард" уже обеспечил выход в плей-офф КХЛ и находится на втором месте в Восточной конференции, набрав 78 очков после 56 матчей. Следующий матч команда проведет 11 февраля с казанским "Ак Барсом".

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