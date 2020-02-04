Власти Краснодарского края и ФК "Краснодар" договорились о создании женской команды

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Администрация Краснодарского края и руководство футбольного клуба "Краснодар" договорились о создании на базе клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) и команды "Кубаночка" новой женской команды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Как отмечается в сообщении, создание женской команды произойдет в рамках снижения государственного участия в профессиональном футболе. Новый проект, поддержанный владельцем "Краснодара" бизнесменом Сергеем Галицким, позволит расширить присутствие женского футбола в структуре клубов РПЛ. В последние годы "Кубаночка" входила в структуру государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта". Все обязательства, возникшие в процессе спортивной деятельности этой команды, будут выполнены.

"В женском высшем дивизионе сейчас есть тенденция создания женских команд в структуре мужских клубов Российской премьер-лиги, что позволяет добиться синергии в развитии набирающего популярность вида футбола, - сказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков. - Интерес к женскому футболу растет, над этим много работает РФС. Краснодарский край заинтересован в команде с развитой инфраструктурой, которая сможет привлекать новых занимающихся на любительском и профессиональном уровнях. Благодарим за конструктивную позицию ФК "Краснодар" и лично его владельца Сергея Галицкого, который делает очень много для развития футбола".

"Краснодар" был создан в 2008 году, с сезона-2011/12 команда выступает в высшем дивизионе российского футбола. За это время краснодарцы дважды занимали третье место в чемпионате России (2014/15, 2018/19), а также доходили до финала Кубка России в сезоне-2013/14. На международной арене лучшим результатом клуба является выход в 1/8 финала Лиги Европы (2016/17, 2018/19). В этом розыгрыше чемпионата России "Краснодар" после 19 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет 10 очков.

В сезоне-2019 в женском чемпионате России принимало участие восемь клубов. Первое место занял ЦСКА, второе - московский "Локомотив", тройку лучших замкнула "Кубаночка". Места с четвертого по восьмое заняли пермская "Звезда-2005", "Рязань-ВДВ", столичное "Чертаново", красноярский "Енисей" и ижевское "Торпедо". С сезона-2020 в чемпионате будет выступать женская команда петербургского "Зенита".