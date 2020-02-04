Китайское антидопинговое агентство приостановило работу из-за коронавируса

ТАСС, 4 февраля. Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) временно прекратило деятельность по причине вспышки пневмонии на территории Китая. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Международное агентство по тестированию (ITA).

"В данной ситуации стоит поступать осторожно, чтобы не подвергать опасности спортсменов и чиновников из контрольных органов. Хотя мы признаем важность антидопинговых мероприятий, приоритетом является забота о здоровье людей. Как только ситуация улучшится, CHINADA возобновит работу", - заявили в ITA.

В данный момент ITA ищет частных партнеров в Китае для проведения антидопинговых тестов.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в Ухане вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, 426 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах. Из-за распространения вируса власти Китая до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране.