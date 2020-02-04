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Сборные по хоккею

Третьяк отметил вклад Алексея Яшина в развитие российского хоккея

Ранее IIHF объявила о включении игрока в Зал славы
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Гавриил Григоров/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выбранный в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) Алексей Яшин многое сделал для развития российского хоккея. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Ранее IIHF объявила о включении Яшина в Зал славы. Бывший форвард сборной России стал первым, кто вошел в него в 2020 году.

"Яшин много сделал для развития нашего хоккея и сейчас делает. Я очень благодарен и поздравляю его - это профессионал своего дела. Это хороший выбор", - сказал Третьяк.

Яшин был генеральным менеджером женской сборной России во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. "Он работал в женской команде и помог ее становлению", - отметил Третьяк.

Яшин является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира (1993) и бронзовым призером турнира (2005).

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