Хоккеист Марченко признался, что был шокирован после прихода Брагина в СКА

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею и СКА Кирилл Марченко был шокирован, узнав, что главный тренер молодежной российской команды Валерий Брагин вошел в тренерский штаб санкт-петербургского клуба. Об этом он рассказал журналистам.

В конце января Федерация хоккея России объявила о том, что Брагин стал старшим тренером сборной России. Позднее Брагин дебютировал в качестве старшего тренера СКА в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским "Динамо" (5:0) 28 января.

"Изначально мы были в шоке от таких изменений. Валерий Николаевич знает нас, всю нашу команду, сборную, СКА. Как он сам сказал, знал всех ребят на протяжении 10 лет и тренировал. Для нас это тоже большой плюс", - сказал Марченко.

Вызов в сборную России является шансом показать на столь высоком уровне свой хоккей, считает Марченко. "Есть, конечно, волнение, все равно нам дали аванс, что вызвали. Это шанс сыграть в свой хоккей, мы умеем в него играть и можем показать результат. Просто нам надо стараться показать свой хоккей", - отметил игрок.

Форвард вспомнил финал молодежного чемпионата мира, в котором россияне проиграли канадцам со счетом 3:4. "Мы тогда начали пятиться, удаления подвели. Выводы сделаны такие, что надо было играть в свою игру, постараться не удаляться, так как малейшая ошибка ломает ход матча", - сказал он.

Марченко в составе молодежной сборной России под руководством Брагина выиграл серебро чемпионата мира - 2020.