Иван Морозов назвал тренера Брагина вторым отцом для молодых хоккеистов

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Иван Морозов отметил, что старший тренер команды Валерий Брагин для многих молодых игроков является вторым отцом. Об этом он рассказал журналистам.

В конце января Федерация хоккея России объявила о том, что Брагин стал старшим тренером сборной России. Позднее он дебютировал в качестве старшего тренера СКА в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским "Динамо" (5:0) 28 января. Морозов в составе молодежной сборной России под руководством Брагина выиграл серебро чемпионата мира 2020 года в Чехии.

"Конечно, рады приглашению Брагина. Он нас два года вел, подсказывает нам, что надо делать. Можно сказать, второй отец", - сказал Морозов.

Морозов предполагал, что его могли вызвать в сборную России. "Будем стараться показать себя. Думаю, уровень хоккея будет повыше, чем в КХЛ, так как приезжают ведущие игроки из сборных", - отметил он.

В СКА Морозов играет в тройке с Василием Подколзиным и Кириллом Марченко, которых также вызвали в сборную России. "В клубе мы вместе играли, сыгранность у нас хорошая", - подчеркнул Морозов.

Шведские хоккейные игры пройдут с 6 по 9 февраля в Стокгольме. Россияне сыграют вынесенный матч 6 февраля в Хельсинки.