Представитель УЕФА назвал стадион "Санкт-Петербург" полностью готовым к Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Стадион "Санкт-Петербург" полностью готов к предстоящим матчам чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене, которая во время Евро-2020 будет называться стадион "Санкт-Петербург", два матча - игры против бельгийцев и финнов состоятся 13 и 17 июня соответственно. 22 июня на стадионе "Санкт-Петербург" состоится очная встреча между этими соперниками команды Станислава Черчесова, которая в этот же день в Копенгагене сыграет со сборной Дании.

"Этот стадион был одобрен к чемпионату мира по футболу - это о многом говорит, - сказал Шар. - Мне кажется, стадион полностью готов, сейчас идет финальная настройка. У нас есть градация - красный - не очень хорошо готовые, зеленый - хорошо готовые; этот стадион в зеленой зоне. В красной зоне стадионов нет, но есть, скажем так, в оранжевой".

"Последние два дня мы занимались тем, что посещали стадион. Все уже готово, идут завершающие этапы. Мы очень хорошо оцениваем готовность стадиона и города к проведению чемпионата", - добавил представитель УЕФА.

Стадион "Санкт-Петербург" был открыт в 2017 году, его вместимость составляет 62 315 зрителей. Помимо домашних матчей петербургского "Зенита", на нем прошли игры Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также встречи с участием сборной России. В 2021 году на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.