Садулаев и Газимагомедов вошли в состав сборной РФ по вольной борьбе на чемпионат Европы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев и двукратный чемпион мира Магомедрасул Газимагомедов вошли в состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат Европы, который пройдет в Риме. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Дзамболат Тедеев.

"Состав был определен, олимпийский чемпион Садулаев выступит в Риме", - сообщил Тедеев.

Сборную России в Риме представят Азамат Тускаев (до 57 кг), Александр Богомоев (до 61 кг), Курбан Шираев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Газимагомедов (до 74 кг), Магомед Рамазанов (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Батырбек Цакулов (до 92 кг), Садулаев (до 97 кг), Балдан Цыжипов (свыше 125 кг).

Чемпионат Европы пройдет в Риме с 10 по 16 февраля.