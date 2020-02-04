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Евро-2020

Представитель УЕФА объяснил отсутствие Fan ID на ЧЕ-2020 за пределами РФ нехваткой времени

Руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар отметил, что у других стран, помимо РФ, было слишком мало времени для введения системы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Страны - организаторы чемпионата Европы по футболу 2020 года не смогли по примеру России внедрить систему Fan ID (паспорт болельщика) из-за нехватки времени. Об этом журналистам сообщил руководитель операционной деятельности на объектах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Андреас Шар.

Fan ID - нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи. В этом году Fan ID будет использоваться на матчах ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге.

"Мы обсуждали с другими странами систему Fan ID, но в России она была готова, - сказал Шар. - У других стран было слишком мало времени для того, чтобы эту систему ввести и использовать полноценно. Тем более для России Fan ID является заменой виз".

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа чемпионата Европы - 2020, а также один из четвертьфиналов. На групповом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене, которая во время ЧЕ-2020 будет называться стадион "Санкт-Петербург", два матча - против бельгийцев и финнов 13 и 17 июня соответственно. 22 июня на стадионе "Санкт-Петербург" состоится очная встреча между этими соперниками команды Станислава Черчесова, которая в этот же день в Копенгагене сыграет со сборной Дании.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

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