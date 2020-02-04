РФС создал селекционный отдел для поиска молодых игроков в национальные сборные

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Селекционный отдел создан в Российском футбольном союзе (РФС). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что отдел будет входить в спортивный департамент РФС. Он создан с целью совершенствования формирования национальных сборных России. Сообщается, что основной задачей органа будет поиск талантливых игроков для юношеских и юниорских сборных. Благодаря работе отдела тренеры смогут получать информацию о молодых футболистах, которые выступают в отдаленных регионах России и за рубежом.

"Очевидно, что в разных возрастных группах нам нужно находить больше игроков, готовых выдерживать конкуренцию на самом высоком уровне. Задача селекционного отдела - просматривать юных игроков в России и за рубежом, чтобы в дальнейшем они могли выступать за соответствующие сборные. Уже есть первые плоды работы нового отдела: в наших сборных играет и просматривается ряд новых футболистов и футболисток. Например, в женскую юниорскую сборную (до 17 лет) привлекли Ирини Гашибаязову из "Баварии", а в женскую молодежную команду (до 19 лет) собираемся пригласить футболистку из "Ювентуса", - сказал спортивный директор РФС Андрей Лексаков.

"Мы хотели бы не просто находить новых игроков в нашей стране, а совместно с академиями работать над их развитием. Необходимо создавать для талантливых футболистов комфортные условия, способствующие профессиональному росту. В то же время в таких странах, как Германия, США или Израиль, есть большие русскоязычные диаспоры, где потенциально могут жить и выступать талантливые игроки. Мы хотим организовать поиск футболистов по всему миру, уверен, что создание селекционной службы и раздела "Селекция" на сайте РФС поможет найти и развить молодые таланты", - добавил он.

Потенциальными кандидатами в команды считаются юноши и девушки от 13 лет, которые ранее не привлекались в сборные, а также игроки, проживающие за рубежом и имеющие российские корни.