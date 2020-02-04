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Еврокубки

Апелляционный суд Люксембурга вынес решение в пользу FIBA Europe по делу Евролиги

Суд подтвердил решение суда первой инстанции и обязал Евролигу выплатить FIBA €900 тыс. плюс проценты

ТАСС, 4 февраля. Апелляционный суд Люксембурга вынес решение в пользу европейского отделения Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) по делу Евролиги о проведении международных турниров. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

В 2017 году суд Люксембурга обязал Евролигу выплатить €900 тыс. в соответствии с оговоренной контрактом суммой, которую лига отказалась выплачивать FIBA в период с 2012 по 2015 год из-за конфликта с организацией.

В понедельник апелляционный суд полностью подтвердил решение суда первой инстанции, отклонив поданную Евролигой апелляцию и обязав ее выплатить FIBA Europe €900 тыс. плюс проценты, а также компенсацию в размере €2 тыс. и оплату всех расходов по разбирательству.

Конфликт FIBA и Евролиги длится не первый год. FIBA не раз открыто возмущалась календарем Евролиги в связи с тем, что в нем не предусмотрены "окна" для игр национальных команд. Евролига же заявляет, что игроки клубов, которые участвуют в турнире, имеют право беспрепятственно уезжать на матчи сборных по ходу сезона.

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