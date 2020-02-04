{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Тур де Франс

Три первых этапа "Тур де Франс" - 2021 впервые состоятся в Дании

Маршрут третьего этапа будет проложен во фьордах

ТАСС, 4 февраля. Три первых этапа престижной многодневной велогонки "Тур де Франс" 2021 года пройдут в Дании. Об этом сообщает пресс-служба "Тур де Франс".

Велогонка стартует в Копенгагене, протяженность первого этапа составит 13 км, его маршрут проложен по улицам города. Второй этап (190 км) пройдет между городом Роскилле, кафедральный собор которого включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и Нюборгом. На третьем этапе (182 км) маршрут участников "Тур де Франс" впервые будет проложен во фьордах, этап пройдет на полуострове Ютландия между городами Вайле и Сённерборг.

"Первые дни "Тур де Франс" обычно задают тон и атмосферу гонки, судьба которой затем передается гонщикам на три недели. Особенно вдохновляет воображение, что в июле 2021 года именно в центре города с наибольшим количеством велосипедистов мы проведем последние приготовления", - сказал директор "Тур де Франс" Кристиан Прюдом.

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. Проводится ежегодно во Франции, а также частично в других европейских государствах. Первая гонка прошла в 1903 году. В 2021 году соревнования пройдут с 2 по 25 июля.

Теги
Тур де Франс
Реклама на ТАСС
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Биатлонистка Вилухина намерена посетить слушания своего дела в CAS
Дела российских биатлонисток, попавших под санкции Международного олимпийского комитета, будут рассмотрены 2 и 3 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС