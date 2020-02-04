Яшин может стать кандидатом на включение в Зал хоккейной славы в Торонто

ОТТАВА, 4 февраля. /ТАСС/. Алексей Яшин может войти в список кандидатов на включение в Зал хоккейной славы в Торонто уже в этом году. Об этом во вторник ТАСС сообщила директор по связям с общественностью и член высшего совета организации Келли Масс.

"Если один из членов выборного комитета Зала хоккейной славы внесет его имя в соответствующий список до 15 апреля, то он станет кандидатом [на включение в Зал хоккейной славы]", - сказала она. По ее словам, после этого состоится голосование, итоги которого будут объявлены 24 июня. Согласно регламенту, новыми членами Зала славы в Торонто могут стать не более четырех хоккеистов и двух хоккеисток в год. Масс напомнила, что одним из членов выборного комитета является бывший хоккеист Игорь Ларионов.

Также директор по связям с общественностью уточнила, что в Зале хоккейной славы в Торонто есть представительство Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF), но североамериканский выборный комитет не участвует в принятии решений о включении в Зал славы IIHF.

Во вторник бывший нападающий сборной России Алексей Яшин был включен в Зал славы Международной федерации хоккея. Он стал первым хоккеистом, включенным в Зал славы IIHF в 2020 году. 46-летний россиянин получит премию на церемонии в швейцарском Цюрихе 24 мая, в последний день чемпионата мира.

Яшин выступал за "Луч", "Автомобилист" (оба - Екатеринбург), "Динамо" (Москва), "Локомотив" (Ярославль), СКА (Санкт-Петербург) и ЦСКА. С 1993 по 2007 год он играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), пропустив сезон-1999/00 из-за забастовки, и представлял "Оттаву" и "Нью-Йорк Айлендерс". В дебютном сезоне за "Оттаву" хоккеист набрал 79 очков и стал четвертым в голосовании за обладателя "Колдер Трофи" (приза лучшему новичку сезона).

Членами Зала хоккейной славы среди российских игроков являются Владислав Третьяк, Александр Якушев, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Павел Буре и Сергей Зубов. Среди тренеров в Зал хоккейной славы в Торонто был включен Анатолий Тарасов.