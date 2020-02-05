Холанд стал первым игроком, забившим 8 голов в первых четырех матчах за клуб Бундеслиги

ТАСС, 5 февраля. Дортмундская "Боруссия" проиграла бременскому "Вердеру" со счетом 2:3 в гостевом матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Дэви Зельке (16-я минута), Леонардо Битенкур (30) и Милот Рашица (70). У проигравших отличились Эрлинг Холанд (67) и Джованни Рейна (78).

19-летний Холанд стал первым игроком, которому удалось забить восемь голов в своих четырех первых матчах в составе клуба немецкой Бундеслиги. Норвежский нападающий перешел в дортмундский клуб из австрийского "Зальцбурга" 29 декабря 2019 года.

Следующим матчем "Боруссии" станет игра чемпионата Германии против леверкузенского "Байера", которая пройдет 8 февраля. "Вердер" в тот же день сыграет с берлинским "Унионом".