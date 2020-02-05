Стали известны участники конкурсов Матча звезд НБА

ТАСС, 5 февраля. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала участников конкурсов, которые состоятся перед Матчем звезд лиги. Звездный уик-энд пройдет в Чикаго.

Первыми за победу поборются участники конкурса Skills Challenge. В нем баскетболисты должны пройти полосу препятствий, демонстрируя различные навыки игры. Здесь выступят Деррик Роуз ("Детройт"), Патрик Беверли ("Клипперс"), Домантас Сабонис ("Индиана"), Крис Миддлтон ("Милуоки"), Джейсон Тейтум ("Бостон") - победитель прошлого года, Бэм Адебайо ("Майами"), Спенсер Динвидди ("Бруклин") и Паскаль Сиакам ("Торонто").

После этого между собой сойдутся лучшие исполнители трехочковых бросков. Участниками этого конкурса стали Девонте Грэм ("Шарлотт"), Зак Лавин ("Чикаго"), Данкан Робинсон ("Майами"), Трей Янг ("Атланта"), Бадди Хилд ("Сакраменто"), Дэвис Бертанс ("Вашингтон"), Дамиан Лиллард ("Портленд") и Джо Харрис ("Бруклин") - прошлогодний победитель.

Самым зрелищным для болельщиков является конкурс слэм-данков (бросков сверху - прим. ТАСС). В прошлом году его победителем стал защитник "Оклахомы" Хамиду Диалло, однако в этот раз он не выступит. За звание лучшего поспорят победитель конкурса 2008 года Дуайт Ховард ("Лейкерс"), Деррик Джонс - младший ("Майами"), Аарон Гордон ("Орландо") и Пэт Коннотон ("Милуоки").

Конкурсы состоятся 16 февраля. Главная игра Матча звезд НБА пройдет 17 февраля. Капитаном команды Востока стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, Запада - форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс.