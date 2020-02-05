Минспорт Приморья поможет "Лучу" погасить долги по зарплате футболистам и сотрудникам

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство физической культуры и спорта Приморского края и футбольный клуб "Луч" подписали соглашение о предоставлении субсидии, которая позволит погасить накопившиеся долги по зарплате игрокам и сотрудникам. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

Пятимесячная задолженность по выплате заработной платы в "Луче" образовалась с сентября 2019 года. Общие долги клуба по разным статьям расходов за последние шесть лет превышают 320 млн рублей.

"Игроки футбольного клуба "Луч" начинают подготовку ко второй части Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2019/20. Соглашение о предоставлении субсидии подписано между Министерством физической культуры и спорта Приморского края и ФК "Луч". Это позволит уже в ближайшее время начать выплаты заработной платы игрокам и сотрудникам клуба", - говорится в сообщении.

В 2019 году "Луч" получил субсидии из краевого бюджета в размере 191 млн рублей на основную команду и 23 млн - на Центр подготовки юных футболистов. По информации руководства команды, клуб дополнительно получил средства из внебюджетных источников - пожертвования генерального спонсора (105 млн рублей).

На зимний перерыв "Луч" ушел, занимая 15-е место в турнирной таблице и набрав 26 очков в 25 матчах. Всего в Олимп-ФНЛ выступают 20 команд, клубы, занявшие места с 16-го по 20-е, покинут лигу по итогам сезона. Первый матч весенней части приморская команда сыграет на выезде 9 марта с ростовской "Чайкой".