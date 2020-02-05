Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

ТАСС, 5 февраля. "Тампа" победила дома "Вегас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (11-я минута), Тайлер Джонсон (18), Стивен Стэмкос (51) и Алекс Киллорн (60). Российский нападающий Никита Кучеров выступил ассистентом в эпизодах с голами Пойнта и Стэмкоса. Защитник команды Михаил Сергачев очков не набрал, а голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков.

У проигравших отличились Уильям Каррье (16) и Пол Штясны (44). Лучшим игроком матча стал Василевский, второй звездой был признан Пойнт, третьей - Стэмкос.

Кучеров набрал в текущем регулярном чемпионате 63 (24 шайбы + 39 передач) очка. Сергачев имеет в активе 26 (7+19) баллов за результативность. Василевский одержал 27-ю победу в сезоне и лидирует по этому показателю в лиге.

"Тампа" находится на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко после 53 матчей. "Вегас" занимает шестое место на Западе, имея на своем счету 61 очко после 55 игр. В следующем матче 7 февраля "Тампа" дома примет "Питтсбург". "Вегас" в этот же день в гостях встретится с "Флоридой".

В другом матче дня "Анахайм" на выезде в серии буллитов победил "Оттаву" со счетом 3:2. Нападающий хозяев Артем Анисимов забросил одну шайбу. "Коламбус" в овертайме дома обыграл "Флориду" со счетом 1:0. Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 44 броска и был признан третьей звездой встречи.