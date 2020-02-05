{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2
Хоккеисты "Тампы" Никита Кучеров и "Вегаса" Нэйт Шмидт AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Хоккеисты "Тампы" Никита Кучеров и "Вегаса" Нэйт Шмидт
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 5 февраля. "Тампа" победила дома "Вегас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (11-я минута), Тайлер Джонсон (18), Стивен Стэмкос (51) и Алекс Киллорн (60). Российский нападающий Никита Кучеров выступил ассистентом в эпизодах с голами Пойнта и Стэмкоса. Защитник команды Михаил Сергачев очков не набрал, а голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков.

У проигравших отличились Уильям Каррье (16) и Пол Штясны (44). Лучшим игроком матча стал Василевский, второй звездой был признан Пойнт, третьей - Стэмкос.

Кучеров набрал в текущем регулярном чемпионате 63 (24 шайбы + 39 передач) очка. Сергачев имеет в активе 26 (7+19) баллов за результативность. Василевский одержал 27-ю победу в сезоне и лидирует по этому показателю в лиге.

"Тампа" находится на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко после 53 матчей. "Вегас" занимает шестое место на Западе, имея на своем счету 61 очко после 55 игр. В следующем матче 7 февраля "Тампа" дома примет "Питтсбург". "Вегас" в этот же день в гостях встретится с "Флоридой".

В другом матче дня "Анахайм" на выезде в серии буллитов победил "Оттаву" со счетом 3:2. Нападающий хозяев Артем Анисимов забросил одну шайбу. "Коламбус" в овертайме дома обыграл "Флориду" со счетом 1:0. Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 44 броска и был признан третьей звездой встречи.

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Организаторы юниорского ЧМ по фигурному катанию следят ситуацией с коронавирусом
Турнир пройдет с 2 по 8 марта в Эстонии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС