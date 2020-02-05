"Лыжня России" в Тюмени перенесена из-за плохой погоды и вспышки ОРВИ

ТЮМЕНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Дата проведения гонки "Лыжня России" в Тюмени перенесена из-за неблагоприятной погоды и роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте городской администрации.

"Лыжня России" должна была пройти 8 февраля. На данный момент температура в Тюмени плюс два градуса, ветер 16 м/с, 8 февраля синоптики прогнозируют минус 12-15 градусов. Также в городе введен карантин в школах до 8 февраля.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, а также в целях профилактики роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, XXXVIII открытая всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" переносится", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что дата проведения будет определена позже.