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Глава оргкомитета ОИ-2020 обеспокоен распространением коронавируса

Тосиро Муто считает, что это может повлиять на темпы подготовки к Играм

ТАСС, 5 февраля. Руководитель организационного комитета Олимпийских игр 2020 года Тосиро Муто заявил, что распространение коронавируса может повлиять на темпы подготовки к Играм, которые пройдут летом в Токио. Его комментарий приводит агентство Reuters.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

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"Распространение коронавируса может "охладить" растущие темпы подготовки к Играм-2020 - заявил Муто. - Я серьезно обеспокоен этим. Надеюсь, что нам как можно скорее удастся решить эту проблему".

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, в Китае зарегистрировано более 24,3 тысячи случаев заболевания. Погибли почти 500 человек, более 900 выздоровели.

Теги
ЯпонияОлимпиада-2020 в ТокиоКитайская вирусная пневмония
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