Глава оргкомитета ОИ-2020 обеспокоен распространением коронавируса

ТАСС, 5 февраля. Руководитель организационного комитета Олимпийских игр 2020 года Тосиро Муто заявил, что распространение коронавируса может повлиять на темпы подготовки к Играм, которые пройдут летом в Токио. Его комментарий приводит агентство Reuters.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.