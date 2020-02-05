Федерация современного пятиборья РФ приглашена в рабочую группу ОКР по восстановлению ВФЛА

ТАСС, 5 февраля. Федерация современного пятиборья России получила официальное приглашение войти в состав рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

"Официальные приглашения принять участие в деятельности рабочей группы ОКР направлены в адрес Министерства спорта РФ, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Федерации современного пятиборья России, комиссии спортсменов ВФЛА", - говорится в сообщении.