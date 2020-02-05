Теннисист Тим считает, что Даниил Медведев может выиграть турнир Большого шлема в будущем

ТАСС, 5 февраля. Австрийский теннисист Доминик Тим заявил, что в будущем россиянин Даниил Медведев сможет выиграть один из турниров Большого шлема. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на австрийскую газету Kurier.

Тим в интервью австрийскому изданию рассказал о том, кого считает главными фаворитами на турнирах Большого шлема в нынешнем сезоне.

"Надаль очень силен на грунте, Джокович - лучший на харде, а Федерер до сих пор способен выиграть Уимблдон. Помимо них, главными претендентами на победы я считаю Александра Зверева, Стефаноса Циципаса и Даниила Медведева" - сказал Тим.

26-летний Тим занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 16 титулов, завоеванных на турнирах ассоциации. Австриец трижды участвовал в финалах турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии 2020 года, Открытый чемпионат Франции 2018 и 2019 годов), но каждый раз проигрывал.

23-летний Медведев находится на пятом месте в рейтинге ATP. Он семь раз побеждал на турнирах под эгидой ассоциации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года, где он уступил Надалю.