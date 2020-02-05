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Футбол в России

Заседание исполкома РФС перенесено на 13 февраля

Изначально оно было запланировано на 11 февраля

ТАСС, 5 февраля. Очередное заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) перенесено на 13 февраля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Изначально мероприятие было запланировано на 11 февраля.

На заседании органа будут рассмотрены вопросы об изменений структуры проведения первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), о реформировании структуры проведения Кубка России по футболу сезона-2020/21, о структуре Юношеской футбольной лиги и первенства России молодежных команд. Также будет рассмотрен вопрос об утверждении места проведения финала Кубка России текущего сезона.

В ходе заседания также рассмотрят вопросы о ежегодной конференции РФС, составе постоянных комитетов и комиссий РФС, а также выдвижении кандидата от РФС в состав комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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