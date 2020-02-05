СМИ: матч женской студенческой лиги по баскетболу в США завершился массовой дракой

ТАСС, 6 января. Баскетбольный матч между женскими командами университетов Южного Техаса и Алабамы завершился массовой дракой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на американский портал Houston Chronicle.

Матч завершился со счетом 81:54 в пользу команды из Техаса. После финальной сирены началась драка.

По информации портала, 10 баскетболисток из обеих команд получили дисквалификации на одну или две игры. Главный тренер команды университета Алабамы отстранен на неопределенный срок до последующих разбирательств причин драки. Тренер команды университета Южного Техаса получил дисквалификацию на одну игру. Оба учебных заведения оштрафованы на $5 тыс.