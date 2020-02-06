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Футбол в Англии

СМИ: "Кристал Пэлас" может купить Чалова, чтобы сохранить во главе команды Ходжсона

Британский тренер грозится покинуть команду, если трансферная политика не будет пересмотрена

ТАСС, 6 февраля. Английский футбольный клуб "Кристал Пэлас" собирается летом сделать предложение ЦСКА по трансферу нападающего Федора Чалова. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Star.

Причиной возможного трансфера 21-летнего россиянина является желание руководства клуба оставить у руля клуба Роя Ходжсона. По информации источника, британский тренер недоволен трансферной политикой и намерен покинуть команду, если ситуация не изменится.

Чалов является воспитанником ЦСКА. Всего за команду он провел 113 матчей, забил 36 мячей и отдал 19 голевых передач. В текущем сезоне он сыграл в 27 матчах (6 голов, 5 передач). В прошлом сезоне чемпионата России он стал лучшим бомбардиром, забив 15 мячей.

"Кристал Пэлас" занимает 14-е место чемпионата Англии, набрав 30 очков в 25 матчах, клуб находится в шести очках от зоны вылета.

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