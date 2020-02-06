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Летние неолимпийские виды спорта

Организаторы отменили турнир по мини-футболу Soccer Sevens в Гонконге

Соревнования были запланированы на 17-19 мая

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 февраля. /ТАСС/. Организаторы турнира по мини-футболу HKFC Soccer Sevens, запланированного на 17-19 мая в Гонконге, в четверг отменили это мероприятие из-за "текущей ситуации" в городе. Состязание перенесено на следующий год.

"Естественно, мы очень разочарованы и хотели бы поблагодарить все команды, спонсоров, заинтересованных лиц и болельщиков, которые нацелились на мероприятие 2020 года. Мы вернемся в 2021 году", - сообщается на сайте турнира.

Из-за угрозы распространения нового коронавируса здесь на неопределенный срок были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия. В последние месяцы Гонконг также был охвачен антиправительственными протестами, из-за которых был отменен целый ряд спортивных состязаний.

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Летние неолимпийские виды спорта
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