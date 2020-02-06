"Финал четырех" Кубка России по гандболу у мужчин пройдет в Перми

ТАСС, 6 февраля. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) принял решение о проведении мужского "Финала четырех" Кубка России по гандболу в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

Местом проведения турнира будет спортивный комплекс им. Сухарева. Пермь в третий раз примет "Финал четырех", ранее в городе прошли соревнования в 2014 и 2015 годах.

В "Финале четырех" сыграют "Акбузат" (Уфа), "Пермские медведи" (Пермь), "Спартак" (Москва) и "Чеховские медведи" (Чехов). В последних двух сезонах "Чеховские медведи" в финале обыгрывали "Спартак".

"Финал четырех" турнира пройдет 14-15 марта.