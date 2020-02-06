Медобследование хоккеистов "Куньлуня" пройдет 8 февраля и не будет связано с коронавирусом

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" пройдет медицинское обследование 8 февраля, но оно никак не будет связано с вспышкой пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Куньлуня".

"8 февраля мы пройдем медобследование, оно никак не будет отличаться от обычного. По регламенту КХЛ требуется дважды за сезон проходить медобследование. Там ничего особенного не будет, по его результатам можно будет судить, допустят наших игроков до участия в чемпионате или нет. Но естественно будет все нормально, с коронавирусом это никак не связано", - отметили в пресс-службе.

"У нас все нормально. Инкубационный период у вируса - две недели. Мы уже больше двух недель находимся за пределами Китая, и ничего с нами не произошло, полный порядок", - добавил собеседник агентства.

Власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. "Куньлунь" свою единственную оставшуюся домашнюю встречу регулярного чемпионата с рижским "Динамо" проведет в Новосибирске.

"Куньлунь" после 57 игр набрал 57 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче китайская команда 11 февраля встретится с новосибирской "Сибирью".

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.