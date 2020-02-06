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Мировой футбол

СМИ: "Манчестер Юнайтед" готов продать Погба в "Ювентус" за €140 млн

Возможному трансферу француза может поспособствовать покупка английской командой португальца Бруну Фернандеша

ТАСС, 6 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" планирует получить €140 млн за продажу французского полузащитника Поля Погба в итальянский "Ювентус". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Tuttosport.

По информации иcточника, возможному трансферу Погба может поспособствовать покупка английской командой португальца Бруну Фернандеша, который перешел в "Манчестер Юнайтед" в январе.

До перехода в английский клуб Погба выступал за "Ювентус", стоимость его трансфера в августе 2016 года составила €105 млн. В нынешнем сезоне француз провел восемь матчей за "Манчестер Юнайтед", в которых отдал две голевые передачи. В составе английского клуба Погба выиграл Лигу Европы сезона-2016/17. Выступая за туринский "Ювентус", он стал четырехкратным чемпионом Италии и двукратным обладателем Кубка страны. В 2018 году в составе сборной Франции Погба выиграл чемпионат мира в России.

"Манчестер Юнайтед" находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 35 очков после 25 игр. "Ювентус" лидирует в итальянском чемпионате с 54 очками после 22 матчей.

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Мировой футбол
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