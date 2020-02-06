Баскетболист "Голден Стэйт" Д'Анджело Расселл обменян в "Миннесоту"

ТАСС, 6 февраля. Защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Д'Анджело Расселл обменян клубом в "Миннесоту". Об этом сообщает журналист американского телеканала ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter.

"Голден Стэйт" в результате обмена получил защитника Эндрю Уиггинса, а также право выбора в первом и втором раундах драфта 2021 года. "Голден Стэйт" также отправит в "Миннесоту" Джейкоба Эванса и Омари Спеллмана.

"Голден Стэйт" занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав в 52 матчах 12 побед.

Рассел стал игроком "Голден Стэйта" в июле 2019 года, подписав с клубом четырехлетний контракт на сумму $117 млн. Защитник принимал участие в Матче звезд 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 33 матчах.