"Реал Сосьедад" обыграл мадридский "Реал" в четвертьфинале Кубка Испании

ТАСС, 6 февраля. "Реал Сосьедад" в гостях со счетом 4:3 обыграл мадридский "Реал" в четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу.

В составе победителей дублем отметился Александер Исак (54-я и 56-я минуты), по одному мячу забили принадлежащий мадридскому клубу Мартин Эдегор (22) и Микель Марино (69). У проигравших отличились Марсело (59), Винисиус Жуниор (79) и Начо (90+3). Футболист гостей Андони Горосабель на седьмой добавленной к основному времени минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля. "Реал" впервые пропустил четыре гола под руководством Зинедина Зидана.

"Реал Сосьедад" вышел в полуфинал турнира. Ранее участие в полуфинале обеспечили себе "Мирандес", обыгравший в четвертьфинале "Вильярреал" со счетом 4:2, и "Гранада", победившая "Валенсию" (2:1). В заключительном четвертьфинале сыграют "Атлетик" и "Барселона", матч пройдет позднее в четверг.