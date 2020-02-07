"Барселона" проиграла "Атлетику" в 1/4 финала Кубка Испании, пропустив в добавленное время

ТАСС, 7 февраля. "Атлетик" одержал победу над "Барселоной" со счетом 1:0 в домашнем матче четвертьфинала Кубка Испании по футболу.

Мяч на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил Иньяки Уильямс.

"Атлетик" вышел в полуфинал Кубка Испании. Ранее участие в 1/2 финала обеспечили себе "Мирандес", обыгравший в четвертьфинале "Вильярреал" со счетом 4:2, "Гранада", победившая "Валенсию" (2:1), и "Реал Сосьедад", ранее в четверг оказавшийся сильнее "Реала" (4:3).

Впервые с сезона-2002/03 в полуфинале Кубка Испании не будет "Барселоны", "Реала" или мадридского "Атлетико".