"Тампа" победила "Питтсбург". Кучеров провел 500-й матч в НХЛ

ТАСС, 7 февраля. "Тампа" победила дома "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили российский защитник Михаил Сергачев (10-я минута), Стивен Стэмкос (13), Энтони Сирелли (30) и Никита Кучеров (60). Кучеров также выступил ассистентом в эпизоде с голом Стэмкоса. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков и сделал одну результативную передачу.

У проигравших отличились Евгений Малкин (30) и Джон Марино (44). Малкин также сделал передачу в эпизоде с голом Марино. В активе российского нападающего теперь 56 (17 шайб + 39 передач) очков в текущем сезоне.

Кучеров провел свой 500-й матч в НХЛ, на счету форварда 65 (25+40) баллов за результативность в регулярном чемпионате и 527 (213+314) очков в карьере. Россиянин выступает в лиге с 2013 года. "Тампа" задрафтовала его в 2011 году под общим 58-м номером.

В прошлом сезоне Кучеров набрал 128 (41+87) очков. Форвард побил рекорд по количеству баллов за один регулярный чемпионат среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127). Нападающий "Тампы" получил сразу три награды по итогам сезона. Он стал самым результативным игроком ("Арт Росс Трофи"), а также самым ценным хоккеистом регулярного чемпионата по мнению экспертов ("Харт Трофи") и игроков НХЛ ("Тед Линдсей Эворд").

"Тампа" вышла на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка после 54 матчей. "Питтсбург" опустился на четвертую строчку, имея на своем счету 71 очко после 53 игр. В следующем матче 9 февраля "Тампа" дома примет "Нью-Йорк Айлендерс". "Питтсбург" в этот же день в гостях встретится с "Флоридой".