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НХЛ

Передача Ковальчука помогла "Монреалю" победить "Анахайм" в матче НХЛ

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2
Илья Ковальчук AP Photo/Jeffrey T. Barnes
Описание
Илья Ковальчук
© AP Photo/Jeffrey T. Barnes

ТАСС, 7 февраля. "Монреаль" дома победил "Анахайм" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Ник Сузуки (18-я минута), Брендан Галлахер (34) и Джефф Питри (61 ОТ). У проигравших отличились Якоб Силфверберг (30) и Дерек Грант (43).

Российский форвард "Монреаля" Илья Ковальчук провел на льду около 18 минут. Он нанес два броска, сделал один силовой прием и отметился одной результативной передачей. В активе Ковальчука 20 (8 шайб + 12 передач) в сезоне.

"Монреаль" занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 56 матчах. "Анахайм" идет 14-м, имея в активе 50 очков после 54 встреч. В следующем матче "Монреаль" 9 февраля примет "Торонто". "Анахайм" же днем ранее встретится с "Торонто" на выезде.

В другом матче дня "Колорадо" в гостях победил "Оттаву" со счетом 4:1. Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил шайбу, которая стала для него 10-й в сезоне. Всего в активе россиянина 22 (10+12) очка.

"Вегас" на выезде разгромил "Флориду" - 7:2. Форвард хозяев Евгений Дадонов очков во встрече не набрал. Голкипер Сергей Бобровский был заменен в середине третьего периода после шестой пропущенной шайбы. За 49 минут вратарь отразил 23 броска из 29.

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