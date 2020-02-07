Футболист "Рубина" Ташаев пропустит до двух месяцев из-за травмы

ТАСС, 7 февраля. Полузащитник казанского "Рубина" Александр Ташаев пропустит от четырех до восьми недель после операции в связи с полученной на тренировке травмой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Характер повреждения не уточняется.

Ташаев перешел в "Рубин" из московского "Спартака" на правах аренды в сентябре 2019 года. Срок соглашения истекает летом 2020 года. В восьми играх за казанский клуб 25-летний полузащитник не отметился результативными действиями.

"Рубин" возобновит сезон гостевым матчем 20-го тура чемпионата России с "Тамбовом", который на данный момент запланирован на 1 марта.