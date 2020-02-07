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Бокс

Олимпийский чемпион по боксу Тищенко проведет бой с французом Вотреном 7 марта

Поединок пройдет в Екатеринбурге

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу россиянин Евгений Тищенко проведет бой против француза Оливье Вотрена 7 марта в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Соперником Тищенко станет Вотрен, бой пройдет 7 марта", - сказал собеседник агентства.

Тищенко будет защищать титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг.

На счету 28-летнего Тищенко шесть побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения, он выступает на профессиональном ринге с августа 2018 года. В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.

На счету 30-летнего Вотрена 16 побед (семь нокаутом), три поражения и одна ничья.

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