Платонова стала новой партнершей Мальцева в синхронном плавании

ТАСС, 7 февраля. Олеся Платонова стала новой партнершей Александра Мальцева в соревнованиях смешанных дуэтов по синхронному плаванию. Об этом четырехкратный чемпион мира сообщил в Instagram.
В четверг тренер спортсмена Гана Максимова на своей странице в Instagram заявила, что Мальцев решил завершить карьеру, поскольку смешанные дуэты так и не были включены в олимпийскую программу. На Играх 2020 года в Токио в синхронном плавании будут разыграны два комплекта наград: в дуэтах и в группе. Позднее 24-летний спортсмен опроверг эту информацию.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Знакомьтесь, моя партнёрша - трехкратная чемпионка Европы среди юниоров, победительница Кубков мира и Европы по синхронному плаванию - Олеся Платонова! #синхронноеплавание #сборнаяроссии #микстдуэт #александрмальцев #олесяплатонова #artisticswimming #russianteam #mixedduet #newpartner #aleksandrmaltsev #olesyaplatonova @ganamaximova_school
Мальцев - самый титулованный синхронист в мире, в его активе четыре золотые и две серебряные медали чемпионатов мира, а также четыре победы на чемпионатах Европы. Медали в миксте разыгрываются на чемпионатах мира с 2015 года, Мальцев стал первым представителем мужского пола, сумевшим выиграть две золотые медали на одном чемпионате мира.
В прошедшем сезоне Мальцев в дуэте с Майей Гурбанбердиевой стал победителем Суперфинала серии Международной федерации плавания в Будапеште. Мальцев трижды признавался лучшим синхронистом по версии Международной федерации плавания (2015, 2017, 2019).
Мальцев выступал с Гурбанбердиевой с 2018 года. Ранее его партнершами были Дарина Валитова и Михаела Каланча.
Платонова является чемпионкой Европы по синхронному плаванию среди юниоров и победительницей этапов Мировой серии.