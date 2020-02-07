Платонова стала новой партнершей Мальцева в синхронном плавании

ТАСС, 7 февраля. Олеся Платонова стала новой партнершей Александра Мальцева в соревнованиях смешанных дуэтов по синхронному плаванию. Об этом четырехкратный чемпион мира сообщил в Instagram.

В четверг тренер спортсмена Гана Максимова на своей странице в Instagram заявила, что Мальцев решил завершить карьеру, поскольку смешанные дуэты так и не были включены в олимпийскую программу. На Играх 2020 года в Токио в синхронном плавании будут разыграны два комплекта наград: в дуэтах и в группе. Позднее 24-летний спортсмен опроверг эту информацию.