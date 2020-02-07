Сроки проведения первого раунда плей-офф КХЛ будут утверждены 12-14 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердит сроки проведения первого раунда плей-офф текущего сезона ориентировочно 12-14 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Согласно регламенту, проведение первого раунда в Западной и Восточной конференциях запланировано с 1 по 14 марта. Все серии между командами проходят до четырех побед, максимальное количество матчей - семь. Преимущество своей площадки в каждой стадии получают команды с более высоким номером посева. Первые две сеянные команды являются победителями дивизионов.

"В Восточной и Западной конференциях идет напряженная борьба за итоговые места в восьмерках сильнейших. В связи с этим лига разработала несколько вариантов сетки первой стадии плей-офф с учетом возможностей арен команд Западной конференции и комфортной логистики Восточной конференции. Ориентировочный срок ее утверждения - 12-14 февраля", - говорится в сообщении.

"При разработке сетки лига руководствовалась интересами клубов, болельщиков и ТВ-партнеров. В связи с этим опробованная в прошлом сезоне схема, при которой в один день играют две пары "западных" и две пары "восточных" команд, будет сохранена. Это позволит болельщикам в режиме реального времени следить за всеми матчами, а телеканалам - показать максимальное количество игр плей-офф в прямом эфире", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент место в плей-офф себе обеспечили действующий победитель Кубка Гагарина московский ЦСКА, который также стал победителем дивизиона Тарасова, петербургский СКА, московское "Динамо", "Йокерит" (Хельсинки), казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист" и "Барыс" из Нур-Султана. Потеряли шансы на выход в плей-офф рижское и минское "Динамо". Регулярный чемпионат завершится 27 февраля.