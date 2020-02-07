{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Хоккей с мячом

Сборная России начнет выступление на чемпионате мира по бенди матчем с финнами

Российская команда сыграет в одной группе со сборными Швеции, Финляндии и Казахстана

ИРКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по хоккею с мячом, который пройдет в Иркутске и Шелехове, утвердили календарь игр турнира. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В дивизионе А чемпионата мира восемь команд поделены на две группы, в группе A выступят сборные России, Швеции, Финляндии и Казахстана. Группу B составили сборные Эстонии, Норвегии, США и Германии. Все сборные группы А продолжат выступление в плей-офф - команды, занявшие первые два места, выходят в полуфинал, а две последние сыграют с двумя лучшими командами группы B в четвертьфиналах.

Матчи дивизиона А будут проходить в ледовом дворце "Байкал" с 29 марта по 5 апреля. Российские хоккеисты 29 марта сыграют с командой Финляндии, 30 марта - со сборной Казахстана, 1 апреля - с командой Швеции. Четвертьфиналы запланированы на 3 апреля, полуфиналы - на 4 апреля. Матч за третье место, финальный матч и церемония награждения состоятся 5 апреля.

Матчи дивизиона В пройдут с 1 по 6 марта на стадионах "Рекорд", "Труд", "Зенит" в Иркутске и "Строитель" в Шелехове. Календарь матчей учитывает отсутствие сборной Китая, которая не будет участвовать в чемпионате из-за ситуации с коронавирусом. В дивизионе B сыграют команды Венгрии, Нидерландов, Монголии, Украины, Чехии (группа A) и сборные Латвии, Японии, Сомали, Словакии, Швейцарии, Великобритании (группа B). По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, победитель турнира получит путевку в группу B дивизиона A.

Сборная России является действующим чемпионом мира по хоккею с мячом. Российская и шведские команды побеждали на турнире 12 раз. Команда СССР выигрывала мировое первенство рекордные 14 раз, в том числе самый первый розыгрыш турнира в 1957 году.

Теги
Хоккей с мячом
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
СМИ: китайская теннисистка Ли На пожертвовала $430 тыс. на борьбу с коронавирусом
Спортсменка родом из города Ухань, где была зафиксирована вспышка вируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС