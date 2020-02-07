Сборная России начнет выступление на чемпионате мира по бенди матчем с финнами

ИРКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по хоккею с мячом, который пройдет в Иркутске и Шелехове, утвердили календарь игр турнира. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В дивизионе А чемпионата мира восемь команд поделены на две группы, в группе A выступят сборные России, Швеции, Финляндии и Казахстана. Группу B составили сборные Эстонии, Норвегии, США и Германии. Все сборные группы А продолжат выступление в плей-офф - команды, занявшие первые два места, выходят в полуфинал, а две последние сыграют с двумя лучшими командами группы B в четвертьфиналах.

Матчи дивизиона А будут проходить в ледовом дворце "Байкал" с 29 марта по 5 апреля. Российские хоккеисты 29 марта сыграют с командой Финляндии, 30 марта - со сборной Казахстана, 1 апреля - с командой Швеции. Четвертьфиналы запланированы на 3 апреля, полуфиналы - на 4 апреля. Матч за третье место, финальный матч и церемония награждения состоятся 5 апреля.

Матчи дивизиона В пройдут с 1 по 6 марта на стадионах "Рекорд", "Труд", "Зенит" в Иркутске и "Строитель" в Шелехове. Календарь матчей учитывает отсутствие сборной Китая, которая не будет участвовать в чемпионате из-за ситуации с коронавирусом. В дивизионе B сыграют команды Венгрии, Нидерландов, Монголии, Украины, Чехии (группа A) и сборные Латвии, Японии, Сомали, Словакии, Швейцарии, Великобритании (группа B). По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, победитель турнира получит путевку в группу B дивизиона A.

Сборная России является действующим чемпионом мира по хоккею с мячом. Российская и шведские команды побеждали на турнире 12 раз. Команда СССР выигрывала мировое первенство рекордные 14 раз, в том числе самый первый розыгрыш турнира в 1957 году.