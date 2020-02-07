{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Федерации по теннису

Андреев: теннисистки сборной России должны справиться с давлением матча Кубка Федерации

Российская команда в квалификационном раунде турнира сыграет против румынок на выезде

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Чем раньше теннисистки сборной России сумеют справиться с давлением гостевого матча Кубка Федерации против команды Румынии, тем выше шансы на победу. Такое мнение в интервью ТАСС высказал капитан женской сборной Игорь Андреев.

Состав сборной России выглядит следующим образом: Екатерина Александрова (28-й номер мирового рейтинга), Вероника Кудерметова (38), Анна Блинкова (54) и Анна Калинская (109).

"Кубок Федерации - специфический турнир, это командные матчи. Если кто-то фаворит на бумаге - это не всегда отражается в игре. Первоочередная задача тех, кто будет выходить на корт, - справиться с давлением, волнением и побыстрее найти свою игру. Чем раньше это удастся сделать, тем выше будут наши шансы на успех", - сказал Андреев.

За сборную Румынии сыграют Ана Богдан (90), Ирина Бара (160), Елена-Габриэла Русе (166), Жаклин Адина Кристиан (197) и Йоана Ралука Олару (47-й номер парного рейтинга).

Победитель матча сыграет в финальном турнире, который пройдет 14-19 апреля в Будапеште.

Теги
Кубок Федерации по теннису
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
СМИ: китайская теннисистка Ли На пожертвовала $430 тыс. на борьбу с коронавирусом
Спортсменка родом из города Ухань, где была зафиксирована вспышка вируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС