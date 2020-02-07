Андреев: теннисистки сборной России должны справиться с давлением матча Кубка Федерации

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Чем раньше теннисистки сборной России сумеют справиться с давлением гостевого матча Кубка Федерации против команды Румынии, тем выше шансы на победу. Такое мнение в интервью ТАСС высказал капитан женской сборной Игорь Андреев.

Состав сборной России выглядит следующим образом: Екатерина Александрова (28-й номер мирового рейтинга), Вероника Кудерметова (38), Анна Блинкова (54) и Анна Калинская (109).

"Кубок Федерации - специфический турнир, это командные матчи. Если кто-то фаворит на бумаге - это не всегда отражается в игре. Первоочередная задача тех, кто будет выходить на корт, - справиться с давлением, волнением и побыстрее найти свою игру. Чем раньше это удастся сделать, тем выше будут наши шансы на успех", - сказал Андреев.

За сборную Румынии сыграют Ана Богдан (90), Ирина Бара (160), Елена-Габриэла Русе (166), Жаклин Адина Кристиан (197) и Йоана Ралука Олару (47-й номер парного рейтинга).

Победитель матча сыграет в финальном турнире, который пройдет 14-19 апреля в Будапеште.