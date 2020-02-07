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Китайская вирусная пневмония

СМИ: китайская теннисистка Ли На пожертвовала $430 тыс. на борьбу с коронавирусом

Спортсменка родом из города Ухань, где была зафиксирована вспышка вируса

ТАСС, 7 февраля. Бывшая вторая ракетка мира китайская теннисистка Ли На пожертвовала 3 миллиона юаней ($430 тыс.) на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Ли На родом из города Ухань, где была зафиксирована вспышка вируса. Китайская теннисистка завершила карьеру в 2014 году. Она дважды побеждала на турнирах Большого шлема - в 2011 году она выиграла Открытый чемпионата Франции, в 2014-м - Открытый чемпионат Австралии. Всего на ее счету девять титулов ну турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), а высшей позицией в рейтинге WTA было второе место.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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