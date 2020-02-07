Российский гонщик Мазепин будет выступать за команду "Формулы-2" Hitech GP

ТАСС, 7 февраля. Российский гонщик Никита Мазепин стал пилотом команды Hitech GP, которая дебютирует в 2020 году в международной гоночной серии "Формула-2". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Мазепин ранее уже выступал за Hitech GP, когда был участником европейской серии "Формула-3" в 2016 и 2017 годах. В сезоне-2019/20 россиянин занял третье место в азиатской серии "Формула-3", будучи пилотом этого коллектива. Напарником российского гонщика в грядущем сезоне станет итальянец Лука Гьотто.

"Я рад выступить за Hitech во время первого сезона команды в "Формуле-2". Я чувствую, что буду конкурентоспособен в предстоящем сезоне. Я с оптимизмом смотрю в будущее, несомненно, это будет захватывающе - управлять обновленной машиной с 18-дюймовыми колесами", - сказал Мазепин.

20-летний Мазепин завершил прошлый сезон "Формулы-2" на 11-м месте. Он выступал за команду ART. Его лучшей позицией по итогам гонок стало восьмое место, на котором он трижды финишировал в прошлом сезоне - на Гран-при Азербайджана, Монако и России.

Сезон "Формулы-2" стартует 20 марта в Бахрейне. Российский этап пройдет 25-27 сентября. Помимо Мазепина в международной серии примут участие еще двое россиян: Артем Маркелов и Роберт Шварцман.