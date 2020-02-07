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Футбол в Англии

СМИ: футболист "Ливерпуля" Лаллана хочет покинуть команду по итогам сезона

Главными претендентами на 31-летнего полузащитника являются "Арсенал" и "Тоттенхэм"

ТАСС, 7 февраля. Английский полузащитник Адам Лаллана, выступающий в составе футбольного клуба "Ливерпуль", намерен покинуть команду по окончании сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

По информации издания, главными претендентами на 31-летнего футболиста являются лондонские команды "Арсенал" и "Тоттенхэм", а также "Лестер". Действующий контракт Лалланы заканчивается 30 июня 2020 года.

В нынешнем сезоне англичанин провел 19 игр во всех турнирах в составе "Ливерпуля", забив один мяч и отдав две голевые передачи. Всего за "Ливерпуль" Лаллана сыграл в 175 матчах, забил 22 гола и сделал 22 результативные передачи. Ранее он выступал за английские "Саутгемптон" и "Борнмут". В составе сборной Англии полузащитник сыграл в 34 матчах, в которых забил три мяча.

Вместе с "Ливерпулем" Лаллана выиграл Лигу чемпионов сезона-2018/19, Суперкубок УЕФА (2019), а также клубный чемпионат мира (2019).

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 73 очка после 25 матчей. В следующей игре подопечные Юргена Клоппа 15 февраля в гостях встретятся с "Норвичем".

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