Бывший футболист "Челси" Чех номинирован на звание лучшего хоккеиста месяца в Англии

ТАСС, 7 февраля. Бывший футбольный вратарь Петер Чех, ранее выступавший за "Челси" и "Арсенал", стал претендентом на приз лучшему игроку января второго дивизиона Английской хоккейной лиги (NIHL). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football London.

Чех выступает за команду "Гилфорд Феникс", контракт с которой заключил 9 октября 2019 года. Клуб лидирует в лиге и еще ни разу не проиграл в этом сезоне, проведя 15 матчей. 37-летний Чех принял участие в пяти играх и имеет процент отраженных бросков 93,02.

Чех завершил карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19. Он выступал за чешские клубы "Хмел" и "Спарта", французский "Ренн", "Челси" и "Арсенал". В составе "Челси" Чех стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии и трехкратным обладателем Кубка лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Выступая за "Арсенал", чешский голкипер еще дважды завоевал Суперкубок Англии, а также Кубок Англии. В составе сборной Чехии вратарь сыграл в 124 матчах. В составе национальной сборной стал бронзовым призером чемпионата Европы 2004 года.