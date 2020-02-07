Клопп получил рекордную пятую награду лучшего тренера месяца в Английской премьер-лиге

ТАСС, 7 февраля. Главный тренер футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп в пятый раз в сезоне признан лучшим тренером месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ), что является рекордным показателем. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

В нынешнем сезоне Клопп только в октябре не завоевал эту награду. Тогда лучшим тренером месяца был признан возглавляющий "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Ранее рекордсменом по числу премий, полученных за один сезон, являлся главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. В сезоне-2017/18 он признавался лучшим четыре раза.

"Ливерпуль" лидирует в АПЛ, набрав 73 очка после 25 матчей. В следующей игре подопечные Юргена Клоппа 15 февраля в гостях встретятся с "Норвичем".