Агуэро признан лучшим футболистом месяца в Англии рекордный седьмой раз

ТАСС, 7 февраля. Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в седьмой раз получил премию лучшего игрока месяца чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу премьер-лиги.

В споре за награду Агуэро опередил Алисона и Джордана Хендерсона (оба - "Ливерпуль"), Абдулайе Дукура ("Уотфорд"), Джека Грилиша ("Астон Вилла"), Айосе Переса ("Лестер") и Джека Стивенса ("Саутгемптон"). Аргентинец по числу наград обошел бывшего игрока "Ливерпуля" Стивена Джеррарда и нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна, которые по шесть раз признавались лучшими игроками месяца.

В январе Агуэро забил шесть мячей, сыграв в шести матчах, в среднем на результативный удар ему потребовалось 34 минуты. По итогам месяца аргентинец стал лучшим снайпером - иностранцем английского чемпионата в истории, имея на счету 180 голов. Он опередил француза Тьерри Анри (175). Также нападающий "Манчестер Сити" обошел Алана Ширера (11) по количеству хет-триков в чемпионате Англии - у аргентинца их теперь 12.

В нынешнем сезоне Агуэро провел 25 матчей во всех турнирах в составе "Манчестер Сити", в которых забил 21 гол. В чемпионате Англии "Манчестер Сити" находится на втором месте, набрав 51 очко после 25 игр. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы дома сыграют с "Вест Хэмом".